Лукашенко объяснил, как он реагирует на критические публикации в СМИ

Глава Белоруссии рассказал, что изучает ежедневный президентский обзор СМИ "от А до Я".По словам Александра Лукашенко во время чтения подобранной для него сводки новостей при необходимости он запрашивает дополнительную информацию и поручает разобраться в определенных вопросах.
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