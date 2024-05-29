Лукашенко объяснил, как он реагирует на критические публикации в СМИ

Глава Белоруссии рассказал, что изучает ежедневный президентский обзор СМИ "от А до Я".По словам Александра Лукашенко во время чтения подобранной для него сводки новостей при необходимости он запрашивает дополнительную информацию и поручает разобраться в определенных вопросах.