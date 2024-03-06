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ФедералПресс

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ВСУ бьют по гражданским объектам в ответ на успехи армии России: главное за сутки

ВСУ бьют по гражданским объектам в ответ на успехи армии России: главное за сутки

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Вооруженные формирования Украины наносят удары по гражданским объектам, чтобы компенсировать неудачи на фронте, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине, в нескольких украинских регионах прогремели взрывы.

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