ВСУ бьют по гражданским объектам в ответ на успехи армии России: главное за сутки

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Вооруженные формирования Украины наносят удары по гражданским объектам, чтобы компенсировать неудачи на фронте, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине, в нескольких украинских регионах прогремели взрывы.
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