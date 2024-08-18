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В своем доме во Франции скончался Ален Делон

В своем доме во Франции скончался Ален Делон

Алену Делону было 88 лет. Критики вспоминают о нем как о человеке со сложной судьбой, многогранном актере, сумевшем оставить после себя след не только как секс-символ нескольких кинематографических эпох, но и как большой драматический актерАлен Делон скончался в возрасте 88 лет.

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