В Курске в результате атаки беспилотника оказались повреждены дома

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Курске повреждения получили ряд жилых домов, сообщил временно исполняющий обязанности Курской области Александр Хинштейн в понедельник, 2 июня 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии