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Почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией

Почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией

@ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС Tекст: Дмитрий Скворцов В последнее время в Европе озвучиваются планы по выделению гигантских – в сотни миллиардов евро – средств как на срочное перевооружение собственных армий, так и на военную помощь Украине.

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