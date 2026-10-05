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Культурология.рф

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Литература: Зачем шапку Мономаха веками перекраивали, и Почему в итоге надеть ее все равно нельзя

Литература: Зачем шапку Мономаха веками перекраивали, и Почему в итоге надеть ее все равно нельзя

Парадоксальным артефактом вошла в историю всем известная шапка Мономаха. Ее создавали исключительно для коронаций, но стали выносить и на погребениях.

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