Мир сказок Пушкина.

Ежегодно 6 июня в мире отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Личность Пушкина, его короткая, но прекрасная жизнь, полная драматических событий, борьбы и вдохновенного творческого труда, его непревзойдённые литературные творения всегда приковывают внимание людей всех возрастов и национальностей! 6 июня для реб .