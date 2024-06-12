С компании брата Галкина хотят взыскать более 2 млн рублей

Выпускающий стрелковое оружие для нужд Минобороны России завод им. В. А. Дегтярева подал иск к ООО "Оружейные мастерские", соучредителем которого является старший брат телеведущего и юмориста Максима Галкина Дмитрий.
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