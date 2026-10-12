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Филиппо назвал отставку Зеленского «шансом на мир» для Украины

Филиппо назвал отставку Зеленского «шансом на мир» для Украины

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отстранение Владимира Зеленского от власти может стать «шансом на мир» для Киева.

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