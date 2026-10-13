Кэрролл подтвердил, что Руни приглашал игроков в сборной в комнату с ящиками алкоголя и сигарет: «Жалею, что написал об этом в книге, я слишком увлекся. Сейчас он другой человек – как и я»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Телеведущий Пирс Морган обсудил с бывшим нападающим « Ливерпуля » Энди Кэрроллом его историю о нарушении режима экс-форвардом « МЮ » Уэйном Руни в сборной Англии , которой игрок поделился в автобиографии Owning it.