Кэрролл подтвердил, что Руни приглашал игроков в сборной в комнату с ящиками алкоголя и сигарет: «Жалею, что написал об этом в книге, я слишком увлекся. Сейчас он другой человек – как и я»

Телеведущий Пирс Морган обсудил с бывшим нападающим « Ливерпуля » Энди Кэрроллом его историю о нарушении режима экс-форвардом « МЮ » Уэйном Руни в сборной Англии , которой игрок поделился в автобиографии Owning it.
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