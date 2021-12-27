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Мичков и Магнуссон – лучшие игроки матча Россия – Швеции на МЧМ-2022

Молодежная сборная России уступила команде Швеции (3:6) в первом матче чемпионата мира-2022. В составе российской команды лучшим игроком был признан 17-летний нападающий Матвей Мичков, забросивший две шайбы в третьем периоде.

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