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Царьград

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Профессор объяснил, почему расширение «вкусового кругозора» повышает привлекательность

Профессор объяснил, почему расширение «вкусового кругозора» повышает привлекательность

Мужчины, любящие пробовать новые блюда, могут казаться более привлекательными для женщин.Профессор неврологии Алексей Данилов из Сеченовского университета подчеркивает, что взаимосвязь между мозгом и питанием гораздо глубже, чем мы привыкли считать.

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