Профессор объяснил, почему расширение «вкусового кругозора» повышает привлекательность

Мужчины, любящие пробовать новые блюда, могут казаться более привлекательными для женщин.Профессор неврологии Алексей Данилов из Сеченовского университета подчеркивает, что взаимосвязь между мозгом и питанием гораздо глубже, чем мы привыкли считать.
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