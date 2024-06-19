Профессор объяснил, почему расширение «вкусового кругозора» повышает привлекательность

Мужчины, любящие пробовать новые блюда, могут казаться более привлекательными для женщин.Профессор неврологии Алексей Данилов из Сеченовского университета подчеркивает, что взаимосвязь между мозгом и питанием гораздо глубже, чем мы привыкли считать.