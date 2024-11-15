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На Западе указали на жесткий сигнал Путина для Запада

На Западе указали на жесткий сигнал Путина для Запада

Слова главы российского государства Владимира Путина о проблемах современного мироустройства и урегулировании конфликта на Украине, сказанные во время проведения пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», стали жестким сигналом, который он послал Западу.

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