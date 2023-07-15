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Анна Дурицкая разбогатела после кончины Немцова

Анна Дурицкая разбогатела после кончины Немцова

Многие российские СМИ обратили внимание на украинскую модель Анну Дурицкую семь лет назад – после убийства известного политика Бориса Немцова.

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Комментарии
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Зоя
ясный пень,что СБУ использовала ее как наседку, они всех своих проституток используют, ничто не ново в этом мире,этот приемчик  известен всему миру
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17 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Для шлюхи смерть ворюги-потеря снабженца. НЕ более...
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13 сек.

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