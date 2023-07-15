Многие российские СМИ обратили внимание на украинскую модель Анну Дурицкую семь лет назад – после убийства известного политика Бориса Немцова.
Анна Дурицкая разбогатела после кончины Немцова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя
ясный пень,что СБУ использовала ее как наседку, они всех своих проституток используют, ничто не ново в этом мире,этот приемчик известен всему миру
Ответить
17 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Для шлюхи смерть ворюги-потеря снабженца. НЕ более...
Ответить
13 сек.
Свежие комментарии