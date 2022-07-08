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В России идёт масштабная дедолларизация экономики за 30 лет

В России идёт масштабная дедолларизация экономики за 30 лет

Сначала обратимся к термину «дедолларизация». Под ним понимают частичную или полную замену доллара США в международных расчетах валютами других стран.

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