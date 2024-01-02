Медвежий угол
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Медвежий угол

38 204 подписчика

А вы не слушали новогоднее выступление еще одного члена нашего кружка, представителя альянса автократий, диктатора, дай ему Бог здоровья - товарища Си Цзын Пина?

А вы не слушали новогоднее выступление еще одного члена нашего кружка, представителя альянса автократий, диктатора, дай ему Бог здоровья - товарища Си Цзын Пина?

Гений про злодейства Обещания члена альянса автократий А вы не слушали новогоднее выступление еще одного члена нашего кружка, представителя альянса автократий, диктатора, дай ему Бог здоровья - товарища Си Цзын Пина? Он, между прочим, тоже собиратель земель, но не русских, а китайских.

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Комментарии
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Александр Попов
ЯПОНОФАШИСТОВ и АНГЛОДЕРЬМО смоет по 4-е ПОСЕЙДОНА.
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13 час.
M T
Китай может воссоединиться и прирасти. В основном, Сибирью и ДВ. А &quot;голосование&quot; наверху можно  довести до 99% в верхней строчке без труда. Но на реальность оно никак не повлияет, как любые хотелки, фантазии и иллюзии.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Им Сибирь не нужна, а  полезные  ископаемые  из Сибири они получают без войны..Херню не  городи.
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5 час.

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