Русская весна
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Русская весна

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«Европейская тварь»: Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

«Европейская тварь»: Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Призывы повторить блокаду Ленинграда не укладываются в голове, подобные заявления нельзя забывать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя сообщения СМИ о том, что чешский сенатор Мирослава Немцова пожелала России вновь испытать на себе блокаду Ленинграда.

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Комментарии
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Eduard
Не чешка она ,а оюоротень из России ,предательница!
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10 час.
Ю
Юрий Зубрин
Её никак не надо называть ,но создать условия в её существовании ,чтобы она собственной тени боялась !Довести эту СУКУ ,чтобы она повесилась от безисходности !
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6 час.
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