«Европейская тварь»: Медведев ответил на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Призывы повторить блокаду Ленинграда не укладываются в голове, подобные заявления нельзя забывать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя сообщения СМИ о том, что чешский сенатор Мирослава Немцова пожелала России вновь испытать на себе блокаду Ленинграда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии