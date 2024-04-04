Необычный космолёт за миллиард долларов, который так и не покорил космос

В некоторых случаях вложение огромных сумм денег может не привести к успеху в космической гонке. Lockheed Martin X-33 — прототип одноступенчатого аэрокосмического корабля многоразового использования, изготовленный компанией Lockheed Martin по контракту для НАСА.
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