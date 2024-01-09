Знаки зодиака, у которых начнётся белая полоса с 9 января

Знаменитый российский астролог Павел Глоба заявил, что, согласно гороскопу на текущую неделю, всем знакам зодиака должны начать проявлять повышенное терпение и спокойствие, в противном случае беды не миновать.
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