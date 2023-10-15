Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал катастрофой политику Байдена по Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал катастрофой политику Байдена по Украине

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден ставил в качестве основной цели своей политики нанесение вреда и изменения Российского государства, для чего использовал Украину как инструмент.

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