Как устроена передача американской военной помощи на Украину

В конце 1980-х – начале 1990-х СССР находился не в лучшей форме: союзные республики одна за одной принимали декларации о суверенитете, начавшийся экономический кризис и снижение уровня жизни нагнетали недовольство Москвой.
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