Казахстан объяснил тайную отправку военной техники в Россию

Утро.ruВоенное делоПодписатьсяКазахстан объяснил тайную отправку военной техники в РоссиюУкраинские анонимные Telegram-каналы сообщили, что Казахстан начал тайно отправлять военную технику в Россию.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииССергейХохлов это не должно волновать кто, кому и что отправляет. За своей техникой пусть следят, кто, кому и куда её на лево продаёт.Ответить1 д.ТВТатьяна ВладимировнаОх ты, е-мое, хохляки обиделись на казахов...Ответить15 час.
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