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Казахстан объяснил тайную отправку военной техники в Россию

Казахстан объяснил тайную отправку военной техники в Россию

Украинские анонимные Telegram-каналы сообщили, что Казахстан начал тайно отправлять военную технику в Россию.

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Комментарии
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С
Сергей
Хохлов это не должно волновать кто, кому и что отправляет. За своей техникой пусть следят, кто, кому и куда её на лево продаёт.
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1 д.
ТВ
Татьяна Владимировна
Ох ты, е-мое, хохляки обиделись на казахов...
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15 час.

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