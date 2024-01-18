Зеленский доигрался: Запад неожиданно взял Киев «за шкирку»

Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза.