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Зеленский доигрался: Запад неожиданно взял Киев «за шкирку»

Зеленский доигрался: Запад неожиданно взял Киев «за шкирку»

Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза.

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