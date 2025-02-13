Немецкое правительство способно воспользоваться предлогом якобы «вмешательства» в выборы со стороны Российской Федерации, чтобы оспорить результаты, заявил депутат правой партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.
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