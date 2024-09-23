Прогноз погоды в Крыму на 23 сентября В Симферополе +24 и пасмурноВ Севастополе +26 и пасмурноВ Евпатории +26 и пасмурноВ Черноморском +25 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +24 и пасмурноВ Ялте +24 и пасмурноВ Алуште +25 и небольшой дождьВ Керчи +22 и небольшой дождьВ Армянске +27 и.
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