«Зампред ДУМ наслаждается картиной с жестоким убийством русских»: историк Дюков

Историк Александр Дюков, в своем телеграм-канале рассказал неприглядную правду. Оказывается в кабинете зампредседателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова висит картина с русскими князьями, умирающими под настилом, на котором пируют ордынцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии