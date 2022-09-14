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«Война с участием НАТО – решение проблем США». В ФРГ заявили о тайном плане США на Украине

«Война с участием НАТО – решение проблем США». В ФРГ заявили о тайном плане США на Украине

Немецкий профессор экономики Кристиан Крайс написал в своей статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, так как он позволяет им решить проблемы с долгами и перепроизводством.

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