Жителям Подмосковья напомнили условия участия в программе социальной ипотеки

Министерство жилищной политики Московской области назвало основные мифы о «Семейной ипотеке». Программу продлили до 1 июля 2024 года для людей, у которых родился ребенок в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года.
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