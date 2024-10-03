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Вечерний Новосибирск

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Скрутили жестко: в Новосибирске охранник опознал извращенца в однокласснике

Скрутили жестко: в Новосибирске охранник опознал извращенца в однокласснике

В Новосибирске сотрудники агентства безопасности «Гвардия» помогли задержать опасного преступника. Как рассказали в агентстве безопасности, о преступлении против половой неприкосновенности 12-летней девочки сотрудник ГБР-76 узнал вечером 1 октября.

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