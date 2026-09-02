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Царьград

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Росатом завершает подготовку первого блока АЭС "Аккую" к запуску

Росатом завершает подготовку первого блока АЭС "Аккую" к запуску

Алексей Лихачёв сообщил, что «Росатом» близок к физическому пуску первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

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