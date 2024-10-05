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Петербургский дневник

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Стало известно, чем занимается дочь Владимира Жириновского

Стало известно, чем занимается дочь Владимира Жириновского

Она пошла по стопам отца Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, возглавит в центральном аппарате партии новую структуру, которая будет заниматься сохранением наследия политика.

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