Стало известно, чем занимается дочь Владимира Жириновского

Она пошла по стопам отца Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, возглавит в центральном аппарате партии новую структуру, которая будет заниматься сохранением наследия политика.
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