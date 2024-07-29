Политика как он...
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Политика как она есть

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В НАТО сделали неожиданное заявление о помощи Украине при избрании Трампа

В НАТО сделали неожиданное заявление о помощи Украине при избрании Трампа

Европейские члены НАТО могут убедить советников кандидата в президенты США Дональда Трампа не навязывать России и Украине мирное соглашение.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
Для сегодняшних *авторов* не суть важно ЧТО написано в заявлении или о чем та или иная новость, для них важен ГРОМКИЙ ЗАГОЛОВОК на который отреагирует читатель.
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7 час.
виталий панов
От Трампа можно ожидать что угодно! Они все говорят одно,доходит до дела,получается совсем обратное! Англо саксам верить,себе дороже выйдет!
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4 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Они враги! С врагами нужно поступать как с ВРАГАМИ! Хватит пугалки устраивать!
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2 час.

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