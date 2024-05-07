Валиева посетила инаугурацию президента России в Кремле

Российская фигуристка Камила Валиева посетила инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле. На церемонии также присутствовали глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и фигуристка Елена Костылева.
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