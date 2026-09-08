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«Поседела в 5 лет»: дочь Виторгана — об отце, который не видел её внуков и не захотел объясниться

«Поседела в 5 лет»: дочь Виторгана — об отце, который не видел её внуков и не захотел объясниться

Ксения Румянцева не виделась с отцом больше десяти лет. Хотя когда-то он сам вёл её под венец, а она после этого ещё несколько лет пыталась сохранить хрупкое примирение.

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