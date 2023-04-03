Аргументы недели

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В Хабаровском крае поймали тигра на живую наживку

В Хабаровском крае поймали тигра на живую наживку

Охотоведы в поселке Золотой Хабаровского края установили ловушку для тигрицы, которая уже несколько месяцев тревожила местных жителей, нападая на сторожевых псов, лошадей, телят и коров.

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