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Татар-информ

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Молодежь Татарстана привлекла 1,7 млн руб. на реализацию своих проектов

Молодежь Татарстана привлекла 1,7 млн руб. на реализацию своих проектов

Представители Татарстана выиграли 1 млн 744 тыс. рублей в недавних конкурсах «Росмолодежь.Гранты». Средства направят на спортивный фестиваль, программу полезного досуга, подготовку вожатых, проектную школу для подростков и инициативы, посвященные сохранению исторической памяти, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

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