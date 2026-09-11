Молодежь Татарстана привлекла 1,7 млн руб. на реализацию своих проектов

Представители Татарстана выиграли 1 млн 744 тыс. рублей в недавних конкурсах «Росмолодежь.Гранты». Средства направят на спортивный фестиваль, программу полезного досуга, подготовку вожатых, проектную школу для подростков и инициативы, посвященные сохранению исторической памяти, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
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