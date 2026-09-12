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Путин и другие лидеры БРИКС вместе посадили баньян в Нью-Дели

Путин и другие лидеры БРИКС вместе посадили баньян в Нью-Дели

REUTERS/Ministry of External Affairs После основного заседания саммита в Нью-Дели главы государств, входящих в БРИКС, приняли участие в церемонии совместной посадки баньяна 12 сентября.

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