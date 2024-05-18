22 мая в 10:00 глава района Заур Хамирзов выйдет в прямой эфир Центра управления регионом ?В ходе прямого эфира обсудим ключевые аспекты социально-экономического развития Кошехабльского района, также спикер ответит на вопросы местных жителей.
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