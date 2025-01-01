Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Хрущёв - вождь?!! Да бросьте вы. Хитрован, необразованный и глуповатый, понаделал дел в СССР, начиная с поливанием гр..."Перезахоронят в ...
  • Мария Берзина
    Вообще не смотрю ТВ, у меня даже нет этого устройства.Русским в Новый г...
  • Игорь Рябин
    Сомневаюсь, что кто то смотрит первый к аналРусским в Новый г...

Депутат Шеремет: Решение Зеленского остановить транзита газа стало шоком для ЕС

Депутат Шеремет: Решение Зеленского остановить транзита газа стало шоком для ЕС

В госдуме прокомментировали решение Киева оставить Европу без газа.Решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транспортировку газа из России в Европу стало настоящим ударом в спину для ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх