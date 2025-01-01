В госдуме прокомментировали решение Киева оставить Европу без газа.Решение президента Украины Владимира Зеленского остановить транспортировку газа из России в Европу стало настоящим ударом в спину для ЕС.
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