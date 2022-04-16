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Плоский живот: инструкция по получению

Плоский живот: инструкция по получению

Персональный тренер Юлия Маевская рассказала, какой системы питания нужно придерживаться для плоского живота и почему его невозможно добиться, только качая пресс.

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