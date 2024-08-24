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Как поддерживать микробиом кожи: секреты здорового баланса

Как поддерживать микробиом кожи: секреты здорового баланса

Вот несколько секретов, как поддерживать здоровый баланс микробиома кожи:1. Избегайте чрезмерного очищения: Используйте мягкие очищающие средства: Избегайте агрессивных средств, которые могут нарушить баланс микробиома.

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