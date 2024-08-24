Как поддерживать микробиом кожи: секреты здорового баланса

Вот несколько секретов, как поддерживать здоровый баланс микробиома кожи:1. Избегайте чрезмерного очищения: Используйте мягкие очищающие средства: Избегайте агрессивных средств, которые могут нарушить баланс микробиома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии