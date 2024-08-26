Нефть пошла в рост – цены повышаются из-за беспокойства о ситуации на Ближнем Востоке Татьяна АрестоваЦены на нефть продолжили расти 26 августа на фоне опасений, что расширение конфликта в Газе на весь Ближний Восток может нарушить региональные поставки нефти.