G&D: иммунная система защищает организм от рака, поддерживая стабильность генома

Ученые из Онкологического центра Memorial Sloan Kettering (MSK) в США установили, что передача сигналов врожденного иммунитета играет ключевую роль в поддержании стабильности генома во время репликации ДНК и защите от рака.
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