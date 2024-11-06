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G&D: иммунная система защищает организм от рака, поддерживая стабильность генома

G&D: иммунная система защищает организм от рака, поддерживая стабильность генома

Ученые из Онкологического центра Memorial Sloan Kettering (MSK) в США установили, что передача сигналов врожденного иммунитета играет ключевую роль в поддержании стабильности генома во время репликации ДНК и защите от рака.

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