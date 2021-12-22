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США в ООН пригрозили РФ «масштабными последствиями» из-за Украины

США в ООН пригрозили РФ «масштабными последствиями» из-за Украины

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации объединенных наций Ричард Миллс пригрозил Российской Федерации «масштабными последствиями», а также «суровой ценой» в случае вторжения на украинскую территорию.

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