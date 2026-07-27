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Царьград

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Русские штурмовики уничтожили польских наёмников в ДНР

Русские штурмовики уничтожили польских наёмников в ДНР

Русские штурмовики ликвидировали польских наёмников при освобождении Белицкого в ДНР. Военнослужащий Денис Шиповалов поделился деталями операции, подчеркнув, что вступить в переговоры с наёмниками не удалось, и они были уничтожены гранатами.

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