То, что третья мировая война – это дорога в один конец, понимают и глупцы, и умники. Тот же Илон Маск, обеспечивший своими спутниками бесперебойную связь на Украине после начала спецоперации России, в прошлом году отключил систему Starlink вокруг всего побережья Крыма, ослепив украинские подводные беспилотники, сообщает BlacklistedNews Источник изображения: fondsk.