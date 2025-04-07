Российский боец на мотоцикле заминировал путь ВСУ к отступлению

Российский военнослужащий мотострелкового полка группировки войск «Центр» на мотоцикле заминировал тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Днепропетровской областью, отрезав противнику путь к отступлению.
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