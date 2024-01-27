Разгулялась поземка…Февраль

Разгулялась поземка под вечер, запуржило, завыла метель, бьется в окна порывистый ветер, — то февраль постучался к нам в дверь: — Принимайте радушно, как гостя, да помягче готовьте постель, угодить февралю очень просто, — пусть стелит ее девка-метель! Нет девицы прекрасней метели, всем она, как никто, хороша, белолицая, пышная в теле, и незлая при этом […].