Рыбин считает, что скромность Малкина не позволяет ему вырваться из тени Овечкина в НХЛ

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал достижение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поднявшегося на второе место в списке лучших российских снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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