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Федерация футбола Южной Кореи оплачивала иностранным арбитрам развлечения сексуального характера. Сборная не проиграла ни одного из 7 связанных с этим матчей

Корейская футбольная ассоциация (KFA) оплачивала иностранным судьям посещение массажных салонов и других заведений для взрослых перед и после международных матчей, проходивших в Южной Корее.

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